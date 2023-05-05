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НовостиОбщество5 мая 2023 16:51

В Татарстане начала работать паромная переправа через Волгу из Зеленодольска в Нижние Вязовые

Об этом сообщили в администрации Зеленодольского района
Елена СКВОРЦОВА

Фото: Иван МАКЕЕВ

Сегодня, 5 мая, в республике Татарстана начала работать паромная переправа через Волгу из Зеленодольска в Нижние Вязовые. Об этом рассказала пресс-служба администрации Зеленодольского района.

В муниципальном ведомстве также добавили, что стоимость переправы для легковых автомобилей составляет 320 рублей.

Отметим, что 6 апреля в регионе начала работать переправа из Казани в Верхний Услон. Там цена для машин — 300 рублей, а для пешеходов — 100 рублей.

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