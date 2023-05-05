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НовостиОбщество5 мая 2023 16:11

В Набережные Челны доставили «Огонь памяти» из Москвы

Гендиректор КАМАЗа Сергей Когогин привез в Набережные Челны частицу Вечного огня
Елена СКВОРЦОВА

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня, 5 мая, генеральный директор КАМАЗа Сергей Когогин доставил в Набережные Челны частицу Вечного огня из столицы с Могилы Неизвестного солдата в рамках акции «Огонь памяти».

В аэропорту он передал его руководителю исполкома города Фариду Салахову и волонтерам Победы, которые отвезут его в Казань. Когогин отметил, что таким образом мы разжигаем в сердцах пламя памяти и гордости за мужество народа.

Всего в акции приняли участие 20 регионов России. Огонь преодолеет более 75 тысяч километров по всей стране.

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