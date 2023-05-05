В Марий Эл компания-застройщик оштрафована на 500 тысяч рублей за коррупцию

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Марий Эл компания-застройщик получила административный штраф 500 тысяч рублей за коррупционное правонарушение, передает пресс-служба региональной прокуратуры. Кроме того, суд наложил арест на автомобиль стоимостью 1 миллион рублей, принадлежащий фирме.

Сообщается, что с 2018 по 2021 год сотрудник местной фирмы-застройщика передавал денежные вознаграждения представителю республиканского Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии за содействие в ускоренном оформлении необходимых документов для строительства недвижимости.

В общей сложности за три года сумма «благодарности» составила порядка 700 тысяч рублей.

В настоящее время фирма подверглась административному наказанию, расследование уголовного дела, где фигурантом выступает получивший взятку, продолжается.

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