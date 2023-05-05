ФОТО: телеграм-канал Следком Чувашии

В Чувашии в канализационный колодец упал трехлетний ребенок, об этом рассказали в республиканском СУ СКР. Сейчас проводится доследственная проверка произошедшего.

Выяснилось, что 4 мая в 16:30 на улице Заводской в поселке Урмары мальчик 3-х лет упал в трехметровый смотровой колодец, когда гулял во дворе своего дома. Чудом ребенок остался жив и не получил серьезных травм.

В настоящее время следственные органы Чувашии выясняют все обстоятельства инцидента, а также устанавливают ответственных за содержание колодца лиц.

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