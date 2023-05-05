ФОТО: телеграм-канал «Метроэлектротранс»

Казанское метро в праздники будет работать по графику выходного дня в усиленном режиме, об этом сообщает «Метроэлектротранс» в своем телеграм-канале.

Кроме того, 9 мая, в день Празднования 78 годовщины Победы в Великой Отечественной войне, для развоза гостей и жителей столицы Татарстана после Праздничного салюта пустят дополнительные поезда.

Уточнятся, что Казанский метрополитен будет работать с 6 утра до полуночи.

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