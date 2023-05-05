Казань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество5 мая 2023 14:51

Казанское метро в праздники будет работать по графику выходного дня в усиленном режиме

Для развоза жителей и гостей республики после салюта пустят дополнительные поезда
Марина ДОЛГОВА
ФОТО: телеграм-канал «Метроэлектротранс»

ФОТО: телеграм-канал «Метроэлектротранс»

Казанское метро в праздники будет работать по графику выходного дня в усиленном режиме, об этом сообщает «Метроэлектротранс» в своем телеграм-канале.

Кроме того, 9 мая, в день Празднования 78 годовщины Победы в Великой Отечественной войне, для развоза гостей и жителей столицы Татарстана после Праздничного салюта пустят дополнительные поезда.

Уточнятся, что Казанский метрополитен будет работать с 6 утра до полуночи.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram