Полиция Набережных Челнов прокомментировала инцидент с пистолетом в школе №20

Фото: Иван Макеев

Полиция Набережных Челнов прокомментировала инцидент с пистолетом, который принесла в школу №20 шестиклассница. Пострадавших, к счастью, нет.

Ранее «КП-Казань» писала о том, что школьница принесла в учебное заведение пистолет. Источники издания утверждают, что девочка решила похвастаться оружием перед подругами. Однако школьницы испугались и рассказали об этом взрослым, которые сразу же вызвали полицию.

Прибывшие на место сотрудники, действительно, обнаружили у ученицы 6 класса пневматический пистолет. По данному инциденту в настоящее время проводится проверка, с девочкой и ее родителями работают инспекторы ПДН, рассказали в МВД Татарстана.

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