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НовостиОбщество5 мая 2023 14:21

Рустам Минниханов подписал закон, обязывающий чиновников сообщать о склонении к коррупции

Соответствующий документ появился на официальном сайте правительства
Марина ДОЛГОВА

Фото: Олег ЗОЛОТО

Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал закон, обязывающий депутатов и государственных служащих сообщать о склонении их к коррупции. Соответствующий документ за подписью главы Республики появился на официальном сайте правительства.

Так, согласно поправкам в законе «О статусе депутата Государственного Совета РТ» появился пункт, который обязывает чиновников уведомлять о фактах склонения их к коррупционным нарушениям в письменном виде. Причем указывать в обращении нужно будет все обстоятельства – способ, лиц и ситуацию, при которой состоялась попытка дачи взятки.

Правки в закон были внесены 3 мая, а действовать они начнут спустя 10 дней после публикации.

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