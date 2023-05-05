В Казани после зимовки подключают фонтаны

В Казани имеется 27 фонтанов, 23 из них – рабочие. Фото: Рамиль ГАЛИ

В Казани после зимовки начали подключать фонтаны. К 15 мая заработают центральные конструкции, сообщает Комитет внешнего благоустройства города.

Уже подключены фонтаны на Советской площади, Ленинском и Лядском садах, на улице Баумана, в сквере «Стамбул» и на площади у ДК имени Саид-Галиева. Процесс расконсервации происходит следующим образом: специалисты снимают фанеру, чистят и подкрашивают конструкцию, устанавливают оборудование и запускают фонтаны. Эти работы выполняются в течение дня. Однако подготовка больших комплексов может продлиться дольше.

Отметим, в городе имеется 27 фонтанов, 23 из них – рабочие. В 2023 году планируют восстановить конструкции в сквере Славы на улице Зорге и в парке Петрова.

Напомним, в Казани к летнему сезону будут отремонтированы семь фонтанов.

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