В честь Дня Победы казанская телебашня окрасится в праздничные цвета

В эти дни жители и гости города смогут наблюдать иллюминацию с 22:00 до 23:00. Фото: kzn.ru

В честь Дня радио и 78-летия Победы в Великой Отечественной войне казанская телебашня окрасится в праздничные цвета. Подсветку включат 7 и 9 мая. В эти дни жители и гости города смогут наблюдать иллюминацию с 22:00 до 23:00, сообщает пресс-служба Минцифры Татарстана.

Отметим, 7 мая в IT-парке имени Башира Рамеева пройдет серия бесплатных мероприятий. Для посетителей организуют детские мастер-классы, интерактивные площадки, экскурсии, лекторий и концертную программу. А 9 мая пройдует возложения цветов, прохождение войск Казанского гарнизона, выступление тысячного хора «Поющая Казань». В конце праздника горожан ждет красочный салют.

Напомним, 8 и 9 мая муниципальные парковки Казани станут бесплатными.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram