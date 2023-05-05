10 мая «Лига студентов Татарстана» обретет нового президента

Формат бюллетеней сохранят в тайне, чтобы никто не смог их подделать. Фото: Алексей БУЛАТОВ

10 мая назовут имя нового президента «Лига студентов Татарстана». Об этом станет известно на X конгрессе студентов республики, сообщает руководитель организации Руфат Киямов.

По словам Киямова, на этот пост претендуют возглавляющий движение студотрядов Шамиль Якупов и вице-президент «Лиги» Никита Лобанов. Они оба являются активистами в своих вузах.

За последние месяцы ребята объездили десятки учебных заведений в республике и принимали запросы от студентов. Всего в выборах в качестве избирателей примут участие 900 делегатов из Татарстана.

Отметим, для голосования предусмотрены закрытые кабинки. Формат бюллетеней сохранят в тайне, чтобы никто не смог их подделать.

Напомним, Дарина Карпова из Набережных Челнов стала «Красой Татарстана 2023».

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