На некоторых улицах Казани с 8 по 10 мая запретят ездить на самокатах и велосипедах

С 18:00 8 мая до 12:00 10 мая ограничение будут действовать на территории Парка Победы. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На некоторых улицах Казани с 8 по 10 мая запретят парковку и движение на электросамокатах и велосипедах. Причиной стало проведение мероприятий, посвященных празднованию 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщает Комитет по транспорту.

Так, с 18:00 8 мая до 12:00 10 мая ограничение будут действовать на территории Парка Победы, улиц Бондаренко и Волгоградской. С 15:00 8 мая до 12:00 10 мая парковка и движение на самокатах и велосипедах запретят у площади Тысячилетия, улиц Баумана, Кремлевской набережной, Право-Булачной, Лево-Булачной, Ташаяка, Батурина, а также у проезда между цирком и Центральным стадионом.

Кроме того, с 22:00 8 мая до 12:00 10 мая горожане не смогут покататься на самокатах и велосипедах по улицам Сибгата Хакима, Бондаренко и на территории перед центром семьи «Казан».

Напомним, 8 и 9 мая муниципальные парковки Казани станут бесплатными.

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