В Набережных Челнах ученица шестого класса принесла в школу пистолет

Школьница принесла в учебное заведение пистолет, чтобы похвастаться перед подругами Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Набережных Челнах ученица шестого класса принесла в школу №20 пневматический пистолет. Одноклассники рассказали об этом взрослым, а те вызвали полицию.

Как сообщил «КП-Казань» источник, школьница принесла в учебное заведение пистолет, чтобы похвастаться перед подругами. Когда девочки увидели оружие, они рассказали об этом педагогам, учителя вызвали полицию и мать девочки.

Никто не пострадал. Правоохранителям предстоит выяснить, как пистолет попал к девочке.

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