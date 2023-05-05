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НовостиОбщество5 мая 2023 12:00

В Набережных Челнах ученица шестого класса принесла в школу пистолет

В учебное заведение приехала полиция
Адам САГАЛ
Школьница принесла в учебное заведение пистолет, чтобы похвастаться перед подругами

Школьница принесла в учебное заведение пистолет, чтобы похвастаться перед подругами

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Набережных Челнах ученица шестого класса принесла в школу №20 пневматический пистолет. Одноклассники рассказали об этом взрослым, а те вызвали полицию.

Как сообщил «КП-Казань» источник, школьница принесла в учебное заведение пистолет, чтобы похвастаться перед подругами. Когда девочки увидели оружие, они рассказали об этом педагогам, учителя вызвали полицию и мать девочки.

Никто не пострадал. Правоохранителям предстоит выяснить, как пистолет попал к девочке.

Ранее мы сообщали, что в Татарстане пропавшая школьница найдена мертвой в реке.

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