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НовостиАвто5 мая 2023 12:17

В Казани муниципальные парковки обозначают синей разметкой

Речь идет о местах, расположенных вдоль улично-дорожной сети
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Синяя разметка появится на 149 участках дороги. Фото: kzn.ru

Синяя разметка появится на 149 участках дороги. Фото: kzn.ru

В Казани на муниципальных парковках начали наносить синюю разметку. Речь идет о местах, расположенных вдоль улично-дорожной сети, сообщает Комитет внешнего благоустройства исполкома города.

Подобная разметка появится на 149 участках дороги. Также синий цвет на муниципальных парковках будет означать, что места предоставляются на платной основе, а белым цветом выделят участки для парковки инвалидов. Это нововведение действует с 1 марта 2023 года.

Напомним, 8 и 9 мая муниципальные парковки Казани станут бесплатными. Это связано с праздничными днями.

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