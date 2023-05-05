Интерес к просмотру индийского кино у татарстанцев вырос на 26%

Фото: Иван ПРОХОРОВ

Аналитики онлайн-кинотеатра KION от экосистемы МТС проанализировали, как изменились предпочтения в смотрении у жителей Татарстана за последний год и рассказали о самых популярных видах зарубежного контента в онлайн-кинотеатрах.

Среди зарубежного контента наибольшей популярностью у жителей России пользуются турецкий, индийский, корейский, латиноамериканский и китайский контент. Новый тренд зрительского спроса связан с расширением списка предлагаемых новинок зарубежных рынков: по данным экспертов отрасли, после ухода голливудского контента россияне стали активнее интересоваться предложениями других киноиндустрий. Однако драйвером смотрения и интереса среди пользователей KION остается контент собственного производства - оригинальная линейка контента, фильмы и сериалы.

В сравнении с прошлым годом интерес к индийским фильмам и сериалам вырос на 26%. Такая тенденция связана с общим интересом к национальным кинокартинам и постоянным обновлением библиотеки онлайн-кинотеатра KION тайтлами популярных фильмов и сериалов. В число самых популярных по просмотрам в Татарстане вошли криминальный триллер «Кобра» о профессоре математики, ставшем гениальным преступником; романтическая драма «Радхе Шьям» о хироманте, предсказывающим судьбу всей Индии и основанная на реальной истории жизни актрисы Санни Леоне драма «Каранджит Каур».

Среди корейских фильмов и сериалов жители региона выделяют детективный триллер «Цветок зла», романтическую дораму с Кон Ю и Ким Го-ын «Демон», эротический триллер о жажде мести от режиссера «Олдбоя» «Служанка», историю о любви и ненависти «История девятихвостого лиса», мистический сериал о необычной дружбе «Призрачный доктор».

Сериал “Служанка”.

Самые популярные турецкие сериалы и фильмы в регионе: сиквел фантастического боевика «Волк» «Отряд 2039», эпос о жизни легендарного турецкого правителя «Воскресший Эртугрул», хитовый турецкий сериал о мести «Кольцо».

Аналитики также выделяют возрастающий интерес к контенту из Китая. Среди самых просматриваемых картин - «Далекие странники», «Киберкраш: влюбиться в твою улыбку», «Яркая луна династии Тан».

Сериал “Далекие странники”.

Латиноамериканские фильмы и сериалы также популярны среди татарстанцев. Чаще других жители республики смотрели драматическую комедию о типичном холостяке и противнике долгих отношений «Ненастоящий папа», бразильский триллер «Каратель», фантастическую драму «В петле времени».

- Татарстанцы начали интересоваться, в том числе, зарубежным контентом, выбирая себе новый досуг по душе. При этом оригинальные фильмы и сериалы KION собственного производства остаются лидерами по просмотрам и востребованности. Например, в апреле татарстанский зритель увидел второй сезон нашумевшего хитового драмеди с Любовью Аксеновой «Почка» и новые серии «Сергий против нечисти» - их можно пересмотреть на майских, если не повезет с погодой или взять с собой KION в дорогу по пути на отдых. А в мае мы выпустим новинки, среди которых комедия «Отчаянная невеста» и драматический триллер с Анной Ардовой «Спасти единственного сына», - рассказал директор МТС в Татарстане Марат Шакиров.