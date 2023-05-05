Жителям Набережных Челнов объяснили, почему не начали ремонт в аварийных подземках

По словам Салихова, в данное время идет ремонт перехода на проспекте Вахитова.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Жителям Набережных Челнов объяснили, почему до сих пор не начали ремонт в аварийных подземках. Причина в том, что не проведена процедура тендера. Об этом на сессии Горсовета сообщил руководитель Исполкома города Фарид Салахов.
По словам Салахова, в данное время идет ремонт перехода на проспекте Вахитова параллельно с проведение работ по обустройству дороги. По этим объектам аукцион состоялся. Также подобные мероприятия проводятся у ДК «Энергетик» в рамках ремонта улицы Гидростроителей.
В связи с этим тендер на проблемные подземные переходы на остановках «Домостроителей» и «Райисполком» будет объявлен республикой. До начала аукциона нет возможности начинать работы на этих участках.
Напомним, в 2023 году на ремонт 12 участков дорог в Казани выделят миллиард рублей.
Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram