Что касается увеличения выпуска до 20 самолетов, то на это потребуются деньги. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

На Казанском авиационном заводе планируют выпустить 10 самолетов Ту-214 в 2025 году. Об этом на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным сообщил генеральный директор ГК «Ростех» Сергей Чемезов.

По словам Чемезова, эту цель получится достичь благодаря строительству на Казанском авиационном заводе новых ангаров. Что касается увеличения выпуска до 20 самолетов, то на это потребуются деньги.

Помимо этого, в воздушном судне SSJ New планируют исключить большое количество зарубежных деталей. Так, серийный выпуск новой версии ожидается в 2024 году после завершения сертификации.

Напомним, в Казани самолет Ту-214 продадут всем желающим за 747 миллионов рублей.

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