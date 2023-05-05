Начальником управления гражданской защиты Казани назначен Сергей Чанкин

Новому руководителю 54 года

Начальником управления гражданской защиты исполкома Казани назначен Сергей Чанкин. Коллективу его представил руководитель исполкома Рустем Гафаров.

За плечами Чанкина опыт работы в органах внутренних дел около 30 лет. Исполкома города Рустем Гафаров.

- Я понимаю, что это большая ответственность. Думаю и уверен, что смогу не нарушить сложившиеся традиции и смогу внести что-то новое, – прокомментировал свое назначение Сергей Чанкин.

Новому руководителю 54 года. Он родился в Казани. Окончил Казанский юридический институт МВД РФ.

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