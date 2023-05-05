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НовостиОбщество5 мая 2023 10:10

Начальником управления гражданской защиты Казани назначен Сергей Чанкин

Он более 30 лет работал в органах внутренних дел
Адам САГАЛ
Новому руководителю 54 года

Новому руководителю 54 года

Начальником управления гражданской защиты исполкома Казани назначен Сергей Чанкин. Коллективу его представил руководитель исполкома Рустем Гафаров.

За плечами Чанкина опыт работы в органах внутренних дел около 30 лет. Исполкома города Рустем Гафаров.

- Я понимаю, что это большая ответственность. Думаю и уверен, что смогу не нарушить сложившиеся традиции и смогу внести что-то новое, – прокомментировал свое назначение Сергей Чанкин.

Новому руководителю 54 года. Он родился в Казани. Окончил Казанский юридический институт МВД РФ.

Ранее мы сообщали, что главным врачом Клиники медуниверситета назначен Александр Николаев.

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