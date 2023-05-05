ВТБ и «Алабуга» профинансируют строительство логистического центра имени Дэн Сяопина

ВТБ и Особая экономическая зона «Алабуга» подписали кредитное соглашение о финансировании строительства логистического центра им. Дэн Сяопина, который станет частью индустриального парка «Этилен 600». Объем финансирования составил 56 млрд рублей сроком до 2033 года.

В рамках финансирования будет возведен крупнейший в России логистический комплекс им. Дэн Сяопина, общая площадь объектов превысит 670 тыс. кв. м. Логистический центр будет принимать e-commerce грузы, компоненты из Китая и направлять в Китай полимеры, произведенные на территории индустриального парка «Этилен 600». Проектная мощность терминала составит 100 тыс. контейнеров в год. Реализация проекта позволит закольцевать контейнерные поставки и станет удобным логистическим хабом для резидентов особой экономической зоны, индустриального парка и компаний всей России.

За счет кредитных средств банка будут построены и модернизированы объекты инфраструктуры для возведения логистического комплекса, автотранспортной и железнодорожной инфраструктур, а также инженерных сетей.

- ВТБ как системообразующий финансовый институт страны оказывает поддержку в реализации масштабных и знаковых проектов, в том числе нацеленных на выстраивание новых логистических цепочек. Участие банка в финансировании строительства логистического центра – а это 56 млрд рублей сроком до 2033 года - позволит увеличить промышленный потенциал нашей страны и укрепит партнерские отношения между ВТБ и Татарстаном, - сказал заместитель президента – председателя правления ВТБ Валерий Лукьяненко.

- В лице ВТБ «Алабуга» получила надежного партнера для реализации стратегически важных проектов в России. На фоне наличия узких «бутылочных горлышек» в контейнерной логистике, «Алабуга» совместно с ВТБ обеспечит финансированием строительство крупнейшего терминала в России имени великого китайского реформатора Дэн Сяопина. Сегодня «Алабуга» – это инфраструктурный партнер полного цикла, и развитие логистических услуг – в числе наших задач. Так, по поручению Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова мы закольцевали с Китаем контейнерные поставки и отправку грузов. В наших планах возведение всей необходимой инфраструктуры опережающими темпами, – прокомментировал генеральный директор ОЭЗ «Алабуга» Тимур Шагивалеев.

- ВТБ нацелен на всестороннюю поддержку ОЭЗ «Алабуга». В прошлом году ВТБ открыл кредитную линию финансирования перспективного развития особой экономической зоны с кредитным лимитом свыше 50 млрд рублей. Стабильное финансирование строительства логокомплексапозволит вывести на международный уровень индустриальные мощности особой экономической зоны и всего Татарстана. Реализация проекта создаст возможности для создания современного логистического моста с Китаем, который по планам будет еженедельно принимать, и отправлять минимум по одному поезду китайским партнерам, – отметила управляющая ВТБ в Татарстане – вице-президент Марьям Давлетшина.