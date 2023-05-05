Госсовет Татарстана опубликовал данные о доходах депутатов в обощенной форме

Данные поданы в обобщенном порядке. Фото: Алина НИЗАМОВА

На сайте Госсовета Татарстана опубликовали отчет о доходах депутатов за 2022 год. Правда узнать, кто из них именно заработал больше всего теперь не получится. Дело в том, что согласно новому закону, такие сведения публикуются в усеченном, то есть совсем в обобщенном порядке, без указания личности того или иного народного избранника.

Исходя из обнародованной информации, декларации из 99 депутатов сдали только 98. Напомним, что всего мест в Госсовете Татарстана значится 100. Но одно из них сейчас вакантно из-за перехода депутата Олега Коробченко на должность главы Минпромторга Татарстана.

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