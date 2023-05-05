В Татарстане выросли цены на все марки бензина

Пи этом становился рост на дизельное топливо. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С прошлой недели – с 24 апреля по 2 мая, на АЗС Татарстана подорожало все марки бензина. Хотя с начала 2023 года цена на топливо практически не росла. Согласно данным Татарстанстата, больше всего прибавил бензин АИ-98 – на 0,21%. Сейчас за литр автомобилистам в среднем приходится платить 60,9 рубля против 60,7 рубля. На втором месте бензина марки АИ-92 с ростом на 0,02% - вместо 45,99 рубля за литр уже 46 рублей. Далее идет АИ-95 (на 0,01%). Если неделю назад литр этого топлива стоил 49,54 рубля, то теперь – 49,55 рубля.

Стоит отметить, что при этом цены на дизельное топливо остановили свой рост. Как и неделю ранее его литр обойдется в среднем 54,63 рубля.

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