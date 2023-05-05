В Набережных Челнах назревает бунт из-за точечной застройки у Орловского кладбища

Коллективное обращение поступило депутату Татьяне Гурьевой. Фото: Иван МАКЕЕВ

Жители 32-го и 33-го комплексов Набережных Челнов пожаловались на проблемы, появившиеся из-за интенсивной застройки микрорайона многоэтажными домами, а также высказались против строительства домов у Орловского кладбища.

Такое коллективное обращение поступило руководителю местного отделения «Коммунистов России» Татьяне Гурьевой. Жителям не хватает парковочных мест, не достается мест в детсадах и школах. На детские медучреждения идет большая нагрузка, а муниципальные учреждения допобразования и общественные пространства отсутствуют.

Депутат считает, что эти проблемы связаны с точечной застройкой и актуальны для всего города. Земельные участки под застройку домов выдаются с грубым нарушением санитарных норм, так как граничат с Орловским кладбищем. Жители думают, что такое соседство приводит к негативному влиянию на их здоровье и недопустимо исходя из морально-этического аспекта.

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