Очередная группа контрактников из Татарстана отправилась на учебный полигон

Чаще всего контракт заключали жители Казани, Набережных Челнов и Нижнекамска. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Группа татарстанцев отправилfсь на военную службу по контракту на учебный полигон в Оренбургскую область. Солдаты cначалf пройдут боевое слаживание, после чего отправятся выполнять боевые задачи.

Чаще всего контракт заключали жители Казани, Набережных Челнов и Нижнекамска. При этом служить они хотели в Военно-морском флоте и Воздушно-десантных войсках, сообщает «Татар-информ».

Напомним, ранее боец из Татарстана, объявленный погибшим в зоне СВО, вернулся домой.

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