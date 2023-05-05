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НовостиЗдоровье5 мая 2023 8:00

80% случаев кори завезены в Татарстан из Таджикистана

Всего инфекция подтвердилась у 46 человек
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Роспотребнадзор тесно работает с миграционной службой.

Роспотребнадзор тесно работает с миграционной службой.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Татарстане с начала 2023 года подтвердилось 46 случаев кори, при этом 80% из них были завезены из Таджикистана. Об этом рассказал руководитель территориального отдела Роспотребнадзора в Набережных Челнах Ильгизар Бариев на пресс-конференции.

Роспотребнадзор тесно работает с миграционной службой, старается отслеживать этот вопрос. Так, в «Доме ребенка» в Уруссу выявили один завозной случай. Период прошел, карантинные мероприятия провели. К счастью, ни персонал, ни другие дети не заболели.

Бариев отметил, что вакцина от кори поступила в большинство медицинских учреждений. Делать прививку от кори нужно дважды - в год и в шесть лет.

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