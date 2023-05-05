Двое полицейских из Татарстана погибли в зоне СВО

Полицейские погибли 1 мая Фото: Алексей БУЛАТОВ

В зоне СВО при исполнении служебных обязанностей трагически погибли полицейские из Татарстана - подполковник Марсель Мубаракшин и капитан Айсаф Галиев. Как сообщили в МВД по РТ, их не стало 1 мая текущего года.

Марсель Мубаракшин начал службу в УВД Казани в 2004 году, прошел путь от инспектора отдела кадров до заместителя начальника отдела – начальника отделения по организации работы дежурных частей оперативного отдела. Обладатель медалей МВД России «За доблесть в службе», «За отличие в службе» III, II степени, нагрудным знаком «За отличную службу в МВД по Республике Татарстан».

Айсаф Галиев службу в полиции начал в 2010 году. За его спиной путь от следователя ОП №6 «Савиново» до начальника по вопросам миграции отдела МВД России по Сабинскому району. Страж порядка был награжден медалью МВД России «За отличие в службе» III степени и нагрудным знаком «За отличную службу в МВД по Республике Татарстан».

Прощание с Марселем Мубаракшиным пройдет 5 мая в Культурном центре МВД Татарстана. Проводить в последний путь Айсафа Галиева можно будет в деревне Илебер Сабинского района.

Выражаем соболезнования родным и близким.

Ранее мы сообщали, что участникам СВО из Казани власти помогут с приобретением жилья.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram