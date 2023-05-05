Отключение горячего водоснабжения может происходить несколько раз. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Мэрия Казани опубликовала график отключения горячей воды на май в домах, подключенных к сетям «Татэнерго». Здесь будут проводиться ремонт и гидропрессовка тепловых сетей.

- Из-за гидроиспытаний горячую воду отключат с 16 по 19 мая;

- Из-за ремонта на магистральных и квартальных тепловых сетях от Казанской ТЭЦ-3 приостановят горячее водоснабжение с 19 по 30 мая;

- Из-за реконструкции на магистральных тепловых сетях от Казанской ТЭЦ-2 горячей воды не будет с 19 мая по 2 июня;

- Из-за реконструкции на квартальных тепловых сетях квартала 56/1 отключат горячую воду с 19 мая по 9 июня.

В городской администрации отметили, что сроки могут измениться. При этом отключение горячего водоснабжения может происходить несколько раз. Узнать по каким адресам будет происходить отключение можно узнать на официальном сайте мэрии Казани.

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