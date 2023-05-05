В торговом центре Набережных Челнов откроются магазины Bershka и PULL&BEAR

Bershka вернется под вывеской Ecru. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В торговом центре Набережных Челнов открылся магазин бренда PULL&BEAR, ранее ушедшего из России. Он получил новое название - DUB. Предполагается, что в ближайшее время вернется и Bershka, но уже под вывеской Ecru.

Бренды Bershka и PULL&BEAR входят в портфель испанского концерна Inditex совместно с Zara, Massimo Dutti и Stradivarius. Компания приостановила свою работу в России весной 2022 года.

Напомним, ранее стало известно, что магазины Zara откроются в Казани под новым названием Maag.

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