Облицовкой занимаются четыре человека, которые приехали из Волгодонска специально для этой работы. Фото: пресс-служба мэрии г. Наб. Челны

В Набережных Челнах началась облицовка центрального купола Соборной мечети. Его диаметр - 19 метров. Материал облицовки - из патинированного алюминия. Закупили его весом 2,5 тонны в Волгодонске.

Как рассказала пресс-секретарь мэра города Римма Мухаметзянова, облицовкой занимаются четыре человека, которые приехали из Волгодонска специально для этой работы.

Отметим, что Соборная мечеть Набережных Челнов возводится на пожертвования. Ее строительство началось 30 лет назад, но активная фаза стартовала лишь недавно.

Ранее мы сообщали, что православная молодежь Казани посетила старинный храм села Тихий Плес.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram