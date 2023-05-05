В этом году Валиева экстерном будет сдавать базовый экзамен по математике Фото: Иван МАКЕЕВ

Фигуристка из Казани Камила Валиева хочет стать тренером. Об этом она сообщила в социальных сетях.

По словам Валиевой, в этом году она экстерном будет сдавать базовый экзамен по математике, а в следующем году - русский язык и биологию. При этом фигуристка нацелена на получение сразу двух высших образований.

— Точно хочу получить профессию тренера по фигурному катанию. О втором буду думать через 2–3 года, когда примерно пойму, что мне нравится еще, кроме спорта, — отметила спортсменка.

Камила Валиева родилась 26 апреля 2006 года в Казани. Свое 17-летние она отметила в родном городе. За день до праздника она давала мастер-классы по фигурному катанию для детей.

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