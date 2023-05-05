Благоустраивать зону отдыха начали еще в 2022 году Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

Жители Набережных Челнов оценят итоговый проект благоустройства парка Прибрежный, его презентация состоится в середине мая. Об этом сообщили в фонде «Институт развития городов Татарстана».

Челнинцев будут знакомить с проектом посредствам экскурсии 13 или 20 мая. Сами строительные работы в парке намерены начать в текущем году.

Благоустраивать зону отдыха начали еще в 2022 году. Основной акцент делают на создании ландшафтно-рекреационной зоны около яхт-клуба «Навигатор». В общей сложности на эту зону планируют потратить 151 миллион рублей.

Ранее мы сообщали, что в Татарстане началось голосование за благоустройство парков и скверов.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram