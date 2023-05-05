Анализ транспортных потоков Казанской агломерации подешевел с 10 до 3,5 млн рублей

В тендере принимали участие шесть компаний Фото: Алексей БУЛАТОВ

Компания «В потоке» из Новочебоксарска проведет сбор и анализ данных транспортных и пассажирских потоков в Казанской агломерации. Начальная стоимость контракта составляла 10 миллионов рублей, но победитель согласился выполнить работу за 3,5 миллиона.

В тендере принимали участие шесть компаний, победитель предложил наименьшую стоимость. Заказчиком выступал институт пространственнного планирования РТ.

Исполнителю заказа предстоит провести обследования и анализ транспортных потоков улично-дорожной сети, пассажирских потоков на остановках межмуниципальных маршрутов в направлении столицы Татарстана и на железнодорожном транспорте.

Ранее мы сообщали, что из-за праздничных мероприятий 9 мая изменится ряд маршрутов общественного транспорта в Казани.

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