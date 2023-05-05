За демонтаж уличных колонок на сотрудников «Бугульма-Водоканал» завели уголовное дело

После возбуждения уголовного дела колонки возвратили на прежнее место. Фото: СУ СКР по РТ

В отношении сотрудников компании «Бугульма-Водоканал» завели уголовное дело по факту оказания услуг, которые не отвечают требованиям безопасности. Они демонтировали уличные колонки.

По информации следователей, в январе 2023 года специалисты предприятия демонтировали в двух населенных пунктах Бугульминского района Татарстана уличные водяные колонки, через которую жители получали питьевую воду. К слову, среди них были пенсионеры и инвалиды. В результате сельчане лишились законного права на пользование жилищно-коммунальными услугами.

Как уточнили в СУ СКР по РТ, после возбуждения уголовного дела колонки возвратили на прежнее место.

Ранее мы сообщали, что жители Советского района Казани на сутки останутся без воды из-за строительства метро.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram