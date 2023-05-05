В Казани для создания парка снесут здания на Декабристов

В список капитальных построек, которые подлежат сносу, попали 17 объектов Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Казани для создания парка планируют снести нежилые здания на улице Декабристов. Соответствующая информация содержится в опубликованным мэрией проекте решения о комплексном развитии территории.

Речь идет об участке в Московском районе столицы Татарстана площадью чуть меньше 1 гектара. Территорию планируют использовать для создания парка культуры и отдыха. Застройки здесь не предусмотрено.

В список капитальных построек, которые подлежат сносу, попали 17 объектов. Их площадь составляет от 13 до 612 квадратных метров.

Ранее мы сообщали, что исполком Казани требует снести гостиницы-долгострои у моста «Миллениум».

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