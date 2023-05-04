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НовостиОбщество4 мая 2023 17:35

Глава Татарстана поддержал идею об организации выставок про участников СВО

Такое предложение высказал депутат Госсовета республики Эдуард Шарафиев
Елена СКВОРЦОВА

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Глава Татарстана Рустам Минниханов поддержал идею депутата Госсовета республики Эдуарда Шарафиева об организации выставок про участников специальной военной операции. Парламентарий высказал эту идею на очередном оргкомитете по подготовке к празднованию Дня Победы. Он обратился к Минниханову с просьбой поручить региональному министерству культуры организовать в Казани Республиканский музей СВО с постоянной экспозицией

Минниханов ответил, что предложение депутата будет полностью поддержано, а поручения будут обозначены в решении заседания. Он также добавил, что при проведении мероприятий в муниципалитетах нужно приглашать на них участников СВО.

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