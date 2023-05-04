На реконструкцию третьего северного коллектора в Казани выделят почти 672 миллиона рублей

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

На реконструкцию третьего северного коллектора на Чистопольской улице в Казани выделят почти 672 миллиона рублей. Соответствующий тендер размещен на сайте госзакупок.

Согласно документам о закупке, заказчиком работ стал муниципальный «Водоканал». Ведомство указало на масштаб работы: образование провалов на проезжей части, зеленой зоне и тротуаре. Это может привести к нарушению работы коллектора и оставить без воды порядка 200 зданий социальной инфраструктуры, четыре медицинских учреждения и более тысячи жилых домов.

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