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НовостиОбщество4 мая 2023 17:09

На реконструкцию третьего северного коллектора в Казани выделят почти 672 миллиона рублей

Соответствующий тендер размещен на сайте госзакупок
Елена СКВОРЦОВА

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

На реконструкцию третьего северного коллектора на Чистопольской улице в Казани выделят почти 672 миллиона рублей. Соответствующий тендер размещен на сайте госзакупок.

Согласно документам о закупке, заказчиком работ стал муниципальный «Водоканал». Ведомство указало на масштаб работы: образование провалов на проезжей части, зеленой зоне и тротуаре. Это может привести к нарушению работы коллектора и оставить без воды порядка 200 зданий социальной инфраструктуры, четыре медицинских учреждения и более тысячи жилых домов.

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