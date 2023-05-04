Глава Татарстана и мэр Казани приняли участие в мероприятии по случаю 78-й годовщины Победы

Фото: Марат Мугинов с сайта kzn.ru

Сегодня, 4 мая, глава Татарстана Рустам Минниханов и мэр Казани Ильсур Метшин приняли участие в мероприятии по случаю 78-й годовщины Победы, которое проходило в Татарском академическом государственном театре оперы и балета им.М.Джалиля.

Раис республики сказал, что День Победы всегда занимал и занимает особое место в памяти и сердцах. «Мы свято чтим героизм воинов-освободителей. Это — истинный пример патриотизма и неиссякаемой силы духа», — сказал Минниханов.

Кроме того, он вручил госнаграды Российской Федерации и Татарстана. Званий «Герой России» посмертно присвоено старшему лейтенанту Олегу Сорокину. Орденами Мужества также посмертно награждены старший лейтенант Герман Захаров и рядовой Фаниль Хисматуллин.

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