Пьяный водитель КАМАЗа устроил жуткое ДТП на выезде из Набережных Челнов

Фото: ОГИБДД по Тукаевскому району

Сегодня, в третьем часу дня, водитель КАМАЗа устроил жуткое ДТП на выезде из Набережных Челнов. Как сообщили в ОГИБДД по Тукаевскому району, мужчина употреблял спиртное прямо за рулем транспорта. В итоге никто не пострадал, но место ДТП выглядело действительно страшно — у грузовика была деформирована кабина и оторвана от рамы. Сейчас транспорт перемещен грузовым эвакуатором на спецстоянку.

Управлял грузовиком житель Самарской области, он ехал и Перми в Астрахань. В Челнах он остановился, чтобы помыть машину и выпить. Будучи пьяным, он нарушил правила дорожного движения, неправильно выбрал скорость и врезался в металлический барьер на дороге.

В отношении него составлены административные материалы по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ.

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