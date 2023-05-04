В Казани впервые пройдет благотворительный фестиваль в помощь бездомным животным

Фото: Иван МАКЕЕВ

20 и 21 мая этого года в Казани на стадионе «Ак Барс» впервые пройдет благотворительный фестиваль в помощь бездомным животным WOOF. Там жители Татарстана смогут найти себе четвероногого друга. Всех животных отдают строго по договору, поэтому татарстанцам необходимо взять с собой паспорт.

Всего на фестивале представят 60 кошек и 30 собак. Все они привиты и стерилизованы и, конечно, адаптированы к людям. Кроме того, все желающие могут помочь бездомышам и принести для них корм, миски, пеленки и другие необходимые принадлежности.

20 мая можно будет посмотреть на собак, а 21 — на кошек. Фестиваль будет проходить с 11.00 до 19.00. Вход свободный.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram