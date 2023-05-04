Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В начале следующей недели в Татарстане ожидают минусовую температуру и снег, сообщили в Гидрометцентре республики. По прогнозам синоптиков температура воздуха упадет до нуля, местами даже возможны заморозки с температурой воздуха до трех градусов ниже нуля.

Погода перестанет радовать жителей Татарстана теплом ближе к концу недели. Если завтра, 5 мая, температура воздуха составит от плюс 20-25 градусов, то уже 6 мая ожидаются дожди и грозы. В воскресенье ночью ждут похолодание до плюс 1. Днем потеплеет до 10 градусов выше нуля. Местами возможны дожди и мокрый снег.

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