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НовостиОбщество4 мая 2023 16:00

В Казани на Арском кладбище открыли памятник Герою Советского Союза Борису Кузнецову

В церемонии открытия приняли участие глава Татарстана и мэр столицы
Елена СКВОРЦОВА
Фото с сайта kzn.ru

Фото с сайта kzn.ru

Сегодня, 4 мая, в Казани на Арском кладбище открыли памятник Герою Советского Союза Борису Кузнецову. Именно там похоронен участник Великой Отечественной войны. В церемонии открытия приняли участие глава Татарстана Рустам Минниханов и мэр столицы Ильсур Метшин.

Макет памятника был разработан скульптором Фанилем Валиуллиным, который ранее разработал мемориальную доску и бюсты Героев. Сам монумент выполнен в виде бронзовой фигуры Кузнецова, с развевающимся Знаменем Победы за спиной.

Звание Героя Борису Кузнецову было присвоено 22 февраля 1944 года. После войны активно участвовал в восстановлении республики. Награжден медалями и наградами разной степени. Был участником парадов Победы в столице с 1995 по 1997 годы, а также в 2005, 2015 и 2015.

Он умер 11 ноября 2020, ему было 95 лет.

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