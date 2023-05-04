Фото: Артем КИЛЬКИН

Участок на Чистопольской улице в Казани будет закрыт до 31 августа, сообщили в мэрии столицы Татарстана. По словам сотрудников ведомства, ограничения введены из-за реконструкции канализационного канала. Распоряжение о перекрытии подписано в Исполкоме города.

Так, до конца лета будет частично ограничено движение по проезжей части рядом с домом № 61 и тротуар для пешеходов. В связи с этим, власти простят владельцев машин, жителей столицы и ее гостей заранее планировать свой маршрут для передвижения.

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