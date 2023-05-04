Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жителям Татарстана напомнили о запрете на использование беспилотников, который продолжает действовать в республике. Исключение составляют только те аппараты, которые используются государственными органам.

Напомним, что ранее глава Татарстана Рустам Минниханов подписал указ, который запрещает обычным гражданам использовать такие приспособления без поручения со стороны госорганов и оформленного разрешения. Власти региона также отметили, что во время майских праздников контроль за исполнением указа будет усилен.

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