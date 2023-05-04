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НовостиПроисшествия4 мая 2023 14:17

В Набережных Челнах под окнами дома нашли тело 20-летнего мужчины с признаками падения с высоты

По предварительной информации, это был суицид
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
На место происшествия выезжали сотрудники правоохранительных органов.

На место происшествия выезжали сотрудники правоохранительных органов.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В четвертом комплексе Нового города Набережных Челнов 3 мая около парка «Гренада» под оконами одной из высоток прохожие обнаружили тело мужчины с признаками падения высоты. На место происшествия выехали сотрудники правоохранительных органов. По предварительной информации, причиной гибели мужчины стал суицид.

Стало известно, что это житель Набережных Челнов, которому было 20 лет, он влез в долги из-за игромании, сообщает Chelny-biz.ru.

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