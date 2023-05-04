В сети появились обновленные эскизы мечети «Ак Лалэ» в Казани

Образ мечети олицетворяет собой тюльпан. Фото: ginzburg-architects.com

В сети появилась обновленная концепция мечети «Ак Лалэ», которая предположительно будет находиться в Адмиралтейской слободе на улице Большой.

Образ мечети олицетворяет собой тюльпан - один из важных образов в татарском орнаменте. Возможным местом для ее размещения станет правый берег Казани при ее впадении в Волгу. Мечеть с молитвенным залом будет рассчитана на 10 тысяч человек, отмечается на сайте Ginzburg Architects.

В конкурсе на эскиз Соборной мечети победили две заявки: от казанского архитектора Айвара Саттарова и московской команды Ginzburg Architects.

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