На проспекте Победы в Казани трамвай сошел с рельсов

Трамвай сошел с рельс возле остановки Глушко. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В четверг, 4 мая, на проспекте Победы возле остановки Глушко сошел с рельсов трамвай № 7. Причиной послужило расширение пути из-за неудовлетворительного состояния шпалы.

На месте работают аварийные службы. Предполагается, что движение трамваев № 5 и № 7 будет восстановлено через час, сообщает МУП «Метроэлектротранс».

UPD: Движение трамваев восстановлено в полном объеме.

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