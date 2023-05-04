В Татарстане объявленный погибшим боец СВО вернулся домой

Заранее парень никого не предупредил, хотел сделать близким сюрприз. Фото: Новости Заинска

В Заинском районе Татарстана боец СВО, которого объявили погибшим, вернулся домой к семье в краткосрочный отпуск.

Родственникам Райхана написали, что парень погиб. На самом же деле он оказался жив и приехал домой – похудевший, но здоровый. Заранее он никого не предупредил, хотел сделать близким сюрприз, сообщают «Новости Заинска».

- Я очень ждала его возвращения. Мы были на связи. Каждая весточка от него прибавляла сил. А сейчас увидела его и нет слов, чтобы выразить свои чувства, — рассказывает мама парня.

Верила в возращение Райхана и его жена. Однажды ей сообщили, что супруг погиб. Ей приносили соболезнования друзья и родные, но женщина не прекращала верить, что муж жив.

- В социальных сетях опубликовали пост с фотографией мобилизованных, среди которых был и Райхан. И было описание, что он и еще несколько земляков погибли. Я не поверила в это, – рассказала жительница Заинска.

Ранее мы сообщали, что школьник из Казани написал книгу о героизме участников СВО из Татарстана.

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