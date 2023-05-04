Летевший из Казани самолет совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево

У самолета сработала индикация открытых дверей. Фото: Олег УКЛАДОВ

Пассажирский самолет Airbus A-320, летевший 4 мая из Казани в Москву, совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево. У судна сработала индикация открытых дверей.

В московском аэропорту быстро подготовили все необходимые меры для аварийной посадки. Экстренная посадка прошла удачно, пострадавших при этом не было.

Ранее мы сообщали, что казанский авиазавод будет ежегодно выпускать по десять самолетов Ту-214

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