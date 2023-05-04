В День Победы в Казани запустят дополнительные автобусы до кладбищ

По расписанию рабочего дня будут ездить и троллейбусы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В День Победы 9 мая в Казани запустят дополнительные автобусы до кладбищ. Они будут ездить с 7.30 до 17.00, передает Комитет по транспорту города.

До Самосыровского кладбища будут курсировать автобусы №201с, №202с. От него до кладбища Курган будет ходить автобус №207, а до Мусульманского кладбища - автобус №210. До кладбища в Дербышках будет ездить автобус №204, до Юдинского кладбища - автобус №205с, до Татарского кладбища - №209с, до кладбища в жилом массиве Сухая река - автобусы №206с и №208с.

По расписанию рабочего дня будут ездить автобусы №2, №23, №37, №46. №56, №71 и №72 и троллейбусы №2, №3, №5 и №7. Автобус №84 будет ходить от улицы Халитова до жилого массива Чебакса через Киндерское кладбище.

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