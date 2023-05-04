Глава Тукаевского района Фаил Камаев может покинуть свой пост

2 мая глава Татарстана Рустам Минниханов посетил Тукаевский район с рабочим визитом. Фото: пресс-служба раиса РТ

Глава Тукаевского района Татарстана Фаил Камаев может покинуть свой пост. По информации Chelny-biz, он может занять должность в одном из республиканских министерств. Предположительно, заместителя министра.

2 мая глава Татарстана Рустам Минниханов посетил Тукаевский район с рабочим визитом и остался доволен увиденным. Вероятно, после этого Камаев и получил одобрение на перевод. Издание сообщает, что он уже продолжительное время намеревался покинуть район.

Фаил Камаев руководит Тукаевским районом с декабря 2017 года.

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