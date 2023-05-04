Рустам Минниханов подписал указ о расширении полномочий раиса Татарстана

Подписанный руководителем региона указ тут же вступил в свою силу. Фото: rais.tatarstan.ru

В апреле Госсовет Татарстана принял законопроект о расширении полномочий главы республики. Сейчас же действующий руководитель региона Рустам Минниханов подписал указ, который обозначает вступление в силу указанного закона.

Напомним, если ранее систему органов исполнительной власти определял республиканский Госсовет Татарстана, а глава республики только утверждал их структуру, то теперь все эти функции переданы исключительно раису-главе Татарстана.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram