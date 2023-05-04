В Казани уберут шлагбаумы и будки охранников, которые установили нелегально

Собственникам этих объектов предлагается самостоятельно их демонтировать до 8 мая 2023 года. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В столице Татарстана взялись за незаконно установленные шлагбаумы, металлические столбики, которые не дают проехать во двор машинам, а также стоящие рядом будки охранников.

Согласно распоряжению Исполкома города, которое опубликовано в новом сборнике его документов, значатся три шлагбаума по адресам: пр. Ямашева, 73; ул. Гаврилова, 20б; ул. Лаврентьева, 11а, а также столбики и цепи около дома №67а на улице Короленко, ограждение возле дома №3б по улице Амирхана, помещение для охранника у дома №78 на проспекте Ямашева.

При этом собственникам перечисленных объектов дали время до 8 мая. До этой даты они должны сами все демонтировать, иначе этим займутся городские власти – с 9 мая по 6 августа. Как бывает в таких случаях все расходы за снос потом все равно должны возложить на собственников.

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